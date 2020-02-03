Vuslat 39.bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat son bölümde neler oluyor?

Vuslat 39.bölüm fragmanı yayınlandı. TRT1 ekranlarında fırtına gibi esen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanırken son bölümde beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Medya gündemini yakından takip edenler '' Vuslat yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. 3 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan bölümde Halasını öldüren kurşunun evinde bulunan silahtan çıktığını öğrenen Feride, gözünü karartıp katilin kim olduğunu öğrenebilmek için Rüstem'in başında beklemeye karar verir. Peki Vuslat son bölümde neler oldu?

VUSLAT 39.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Aziz ve Kerem, Bülent'e karşı hamle yapabilmek için Enes'ten aldığı bilgiyle Kerem'in kara kaplı defterinin peşine düşer. Aziz'in defteri ele geçirebilmek için yaptığı plan, holdingin içinde adeta bir köşe kapmaca oyununa dönüşür. Kerem'in ele geçirdiği görüntülerin içeriğinden habersiz olan Aziz, defteri zamanında ele geçirip kendi itibarını yerle bir edecek bu sinsi planı bozabilecek mi?

Vuslat 39. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı | Video

Halasını öldüren kurşunun evinde bulunan silahtan çıktığını öğrenen Feride, gözünü karartıp katilin kim olduğunu öğrenebilmek için Rüstem'in başında beklemeye karar verir. Rüstem'in yaşadığını haber alan ve zaten hisselerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tahsin için işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Feride, halasını öldürenin Tahsin olduğunu öğrenebilecek mi? Yoksa Tahsin, bir kez daha gerçeklerin üstünü örtmeyi başaracak mı?

Bülent'in vaadiyle onun tarafına geçen Kerem'in kurduğu kirli oyunu bozmaya çalışan Aziz… Sevdiği adamın babası olduğunu bilmeden ailesinin geçmişindeki o büyük yarayı açan kişinin peşinde koşan Feride… Bu büyük sınav onların aşkını nasıl etkileyecek? Gerçekler onları birbirinden ayıracak mı? Her şeye rağmen kenetlenip yola devam edebilecekler mi? Satranc-ı Urefa tahtasında "Nifak" karesinin tüm zorluklarıyla mücadele Aziz ve Feride için sanıldığı kadar kolay olmayacak.

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz, Kerem'in ihanetinden sonra, Bülent ve Kerem'i bitirmek için bir plan yapar. Kerem'in en gizli sırlarını açığa çıkarmak için giriştiği hamlenin sonunda, hiç beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalır. Artık Aziz için bu mücadele hayatta kalma savaşıdır.