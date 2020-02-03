Zalim İstanbul 29. son bölüm fragmanı tamamı izle! Cemre büyük sırrı öğreniyor! Zalim İstanbul 29. yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 29. son bölüm fragmanı tamamı izle şeklinde yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Nedim ve Cenk arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor. Öğrendiği sırrın yüküyle zor günler geçiren Cemre ise tüm gerçekleri açıklıyor. Peki, Zalim İstanbul 29. Yeni bölümde neler oluyor? Zalim İstanbul 29. Son bölüm fragmanı tamamı izle ve tüm detaylar haberimizin devamında…

ZALİM İSTANBUL 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Zalim İstanbul 29. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Şeniz Nedim'in sınırlarını zorlamıştır. Nedim'in ilk sığınağı amcası olur. Şeniz' in Nedim'i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapacaktır. Ancak Agah'ın şüpheleri Nedim için yıkım olur. Ceren ise Nedim'e elini uzatmıştır. Cemre Nedim için çırpınsa da karşısında Ceren'i bulacaktır. Mahkeme günü geldiğinde ise, mahkemeye son anda gelen kişi ile kimsenin beklemediği olacaktır. Zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de!