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ne zaman başlıyor? Masterchef Yasin'den sonra de katılacak mı?

Yıllardır ekranlara gelen, 'nın izlenen yapımları arasında yer alan Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu mu sorusu da televizyon izleyicileri arasında en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni Ersin Korkut, Masterchef yarışmasında popüler olan Yasin Obuz, sosyal medya fenomeni , daha önce Bursaspor ve Galatasaray formaları da giyen , Arka Sokaklar eski oyuncusu Uğur Pektaş kesin katılacağı belli olan isimler arasında yer alıyor. Bir iddiaya göre de Survivor 2020'ye katılacak...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 14:48 ABONE OL
2020 Survivor ne zaman başlıyor? Masterchef Yasin'den sonra Tuğba Melis Türk de katılacak mı?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı 2020 Survivor yarışması için geri sayım başladı. Her sene farklı bir konseptle seyircilerin karşısına çıkan Survivor'da bu kez Ünlüler Gönüllülerin yarışı heyecan fırtınasına sahne olacak. Şimdiye dek açıklanan isimler arasında dikkat çeken kişiler yer alıyor. Bursaspor ve Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, milli takımda gol atma başarısı göstermiş Sercan Yıldırım, hali hazırda Fatih Karagümrük futbolcusu fakat Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Sercan'ın 2020 Survivor'a katılacağını açıklamıştı. Bircan Bali'nin iddiasına göre de Tuğba Melis Türk de yarışmaya katılacak.

2020 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR? TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, dizilerde ve sinema filmlerinde rol aldı. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ersan Adem Gülüm ile nişanlı olan Tuğba Melis Türk daha önce Bez Bebek, Adını Feriha Koydum, Arka Sokaklar, Leyla ile Mecnun, Kolpaçino Bomba, Cehennem, Merhamet, Kaçak, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda rol aldı.

Survivor 2020 yarışması 16 Şubat Pazar akşamı başlayacak. Yarışmaya katılacak isimler arasında Ersin Korkut, Masterchef Yasin Obuz, Sercan Yıldırım, Cemal Can Canseven gibi isimler yer alıyor.

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