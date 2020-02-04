Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa olarak tanınan Adnan Koç kimdir? İstanbul Ataşehir'de bir uyuşturucu operasyonunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Koç gündemde yer edindi. Ünlü oyuncu televizyon projelerinin yanı sıra müzik konusunda da başarılı işlere imza atmıştır. Asıl çıkışını Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Okan Yalabık'ın başrollerini üstlendiği Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Behram Paşa karakteriyle yapmıştır. Peki Adnan Koç kimdir? Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa olarak tanınan Adnan Koç kaç yaşında, nereli?