Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Adnan Koç kimdir? Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa olarak tanınan Adnan Koç kaç yaşında?

kimdir? dizisinde olarak tanınan ?

dizisinde olarak tanınan gündemde aranan isimler arasında yer aldı. İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan gözaltı işlemlerinde Adnan Koç hapis cezası alınca vatandaşlar oyuncu hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Televizyon projelerinin yanı sıra müzik konusunda adını duyuran oyuncu asıl çıkışı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yapmıştı. Birçok dizi ve tiyatro oyunlarında yer alan oyuncunun hayat hikayesini ve biyografisini haberimizde derledik. Peki ? Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa olarak tanınan ?

Giriş Tarihi: 4.2.2020 17:20 ABONE OL
Adnan Koç kimdir? Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa olarak tanınan Adnan Koç kaç yaşında?

dizisinde olarak tanınan kimdir? İstanbul Ataşehir'de bir uyuşturucu operasyonunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Koç gündemde yer edindi. Ünlü oyuncu televizyon projelerinin yanı sıra müzik konusunda da başarılı işlere imza atmıştır. Asıl çıkışını Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Okan Yalabık'ın başrollerini üstlendiği Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Behram Paşa karakteriyle yapmıştır. Peki ? Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa olarak tanınan , nereli?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adnan Koç kimdir? Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa olarak tanınan Adnan Koç kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN