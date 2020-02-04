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'in yeni sevgilisi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu kimdir nereli kaç yaşında?

Zalim İstanbul dizisiyle adını duyuran , Çok Güzel Hareketle Bunlar 2 oyuncusu ile aşk yaşadığını açıkladı. Daha önce Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile de sevgili olan Bahar Şahin, aşkını Instagram hesabından 'Kıbrıslı yarim' paylaşımıyla duyurdu. Bu paylaşımın ardından Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel'in ismi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı, Cenan Adıgüzel nereli ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:32 ABONE OL
Bahar Şahin'in yeni sevgilisi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Cenan Adıgüzel kimdir nereli kaç yaşında?

1997 yılında Artvin'de doğan Bahar Şahin daha önce O Hayat Benim, Lise Devriyesi ve Kayıtdışı gibi dizilerde rol aldı. Sosyal medya fenomeni Reynmen ile de bir dönem aşk yaşayan Bahar Şahin, Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisiyle geniş kitlelere ulaştı. Fikret Kuşkan, Mine Tugay, Deniz Uğur, Simay Barlas, Ozan Dolunay gibi oyuncularla birlikte rol alan Bahar Şahin, Instagram'da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan Cenan Adıgüzel ile ilişkisi olduğunu paylaştı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR'DAN CENAN ADIGÜZEL KİMDİR VE NERELİ?

Yılmaz Erdoğan'ın BKM projesinden doğan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyununda daha önce Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler ve Büşra Pekin gibi isimler ünlü olmuştu. Cenan Adıgüzel'in Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Peki Cenan Adıgüzel kimdir ve nereli?

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Bahar Şahin'in yeni sevgilisi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Cenan Adıgüzel kimdir nereli kaç yaşında?
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