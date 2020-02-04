Bugün TV’de ne var? 4 Şubat Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV kanalların TV yayın akışları!

Ekranlarda yayınlanacak olan dizi ve filmlerin yayın akışları kanallarda yer aldı. Salı akşamını evde geçirmek isteyen vatandaşlar Şubat Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV kanalların yayın akışına bakmaya başladı. Medya gündemini yakından takip edenler ''4 Şubat TV'de bugün neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam heyecan ve aksiyon dolu filmler kanallarda yer alırken diziler ise yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Kanal D'de Hekimoğlu, Star TV'de Hızlı ve Öfkeli 8, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanacak. Peki Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV kanalların TV yayın akışlarında ne var? 4 Şubat 2020 TV'de bugün neler var? İşte 4 Şubat 2020 kanalların TV yayın akışı!