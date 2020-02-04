Eski TRT spikeri Güneş Tecelli yaşamını yitirdi! Güneş Tecelli kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Eski TRT spikeri Güneş Tecelli 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta spikerin cenazesinin yarın (5 Şubat Çarşamba) günü toprağa verileceği öğrenildi. 1938 Kıbrıs-Lefkoşe'de doğumlu olan Güneş Tecelli, Ankara Koleji'nde öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Yeni Sabah Gazetesi'nde çalışmıştı. Peki Güneş Tecelli kimdir?

1980'li yıllarda TRT yaptığı programlarla adından söz ettiren TRT eski spikeri ve programcısı Güneş Tecelli hayatını kaybetti. Tecelli'nin cenazesi 5 Şubat Çarşamba günü, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

GÜNEŞ TECELLİ KİMDİR?

1938 Kıbrıs-Lefkoşe'de doğumlu olan Güneş Tecelli, Ankara Koleji'nde öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Yeni Sabah Gazetesi'nde çalıştı. Daha sonra TRT'ye geçerek spor programlarının yanı sıra maç spikerliği yaptı. Aynı zamanda spor temsilciliği ve çeşitli gazetelerde TV eleştirmenliği yapan Tecelli'nin mizahi tarzda bir eseri de vardır.