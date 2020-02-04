Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı tamamı izle! Mehmet Ali'nin sırrı ne? Hekimoğlu 6. yeni bölüm'de neler oluyor?

Hekimoğlu 6. fragmanı tamamı izle! 'nin sırrı ne? Hekimoğlu 6. yeni bölüm'de neler oluyor?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 6. fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekranlarda olacak dizide bu hafta ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, vakayı almamak için direnir. Bu durum ise herkesin dikkatini çeker. Her bölümüyle izleyicilerini ekranlara kilitleyen yapımda bu hafta yine heyecan ve komedi bir arada yaşanacak. Peki, Hekimoğlu 6. Yeni bölüm fragmanında neler olacak? Hekimoğlu 6. Bölüm fragmanı izle!

Giriş Tarihi: 4.2.2020 15:17 ABONE OL
Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı tamamı izle! Mehmet Ali'nin sırrı ne? Hekimoğlu 6. yeni bölüm'de neler oluyor?
Hekimoğlu 6. Yeni bölüm fragmanı izle şeklindeki araştırmalar internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ilk haftadan itibaren izleyicilerinin ilgisini çekmeyi başarırken bu hafta ise Hastaneye yatırılan evsiz kadın ve Memoli arasındaki bağ herkes tarafından merak konusu olacak. Bunun üzerine yaşanacak olan olaylar ise heyecan ile bekleniyor. Peki, Hekimoğlu 6. Yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Hekimoğlu 6. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve tüm detaylar…

HEKİMOĞLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Hekimoğlu 6. bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video

HEKİMOĞLU'NDA BU HAFTA NELER OLACAK?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Hekimoğlu, İpek'le uğraşmaya devam ederken Zeynep, Hekimoğlu'na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar. Mehmet Ali'nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu'na benzemektedir.

İpek ve Hekimoğlu arasındaki çekişmenin bir galibi olacak mıdır? Orhan ve Mehmet Ali bu vakaya neden farklı tepkiler vermiştir? Evsiz kadının gerçekte kim olduğu ve başına gelenler açığa çıkacak mıdır? Mehmet Ali'nin bileğindeki hissizliğin sebebi nedir? Hekimoğlu ve ekibi bu gizemli kadının hayatını kurtarabilecek mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı tamamı izle! Mehmet Ali'nin sırrı ne? Hekimoğlu 6. yeni bölüm'de neler oluyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN