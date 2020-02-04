Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı tamamı izle! Mehmet Ali'nin sırrı ne? Hekimoğlu 6. yeni bölüm'de neler oluyor?

HEKİMOĞLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Hekimoğlu 6. bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video HEKİMOĞLU'NDA BU HAFTA NELER OLACAK?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Hekimoğlu, İpek'le uğraşmaya devam ederken Zeynep, Hekimoğlu'na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar. Mehmet Ali'nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu'na benzemektedir. İpek ve Hekimoğlu arasındaki çekişmenin bir galibi olacak mıdır? Orhan ve Mehmet Ali bu vakaya neden farklı tepkiler vermiştir? Evsiz kadının gerçekte kim olduğu ve başına gelenler açığa çıkacak mıdır? Mehmet Ali'nin bileğindeki hissizliğin sebebi nedir? Hekimoğlu ve ekibi bu gizemli kadının hayatını kurtarabilecek mi?

Hekimoğlu 6. Yeni bölüm fragmanı izle şeklindeki araştırmalar internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ilk haftadan itibaren izleyicilerinin ilgisini çekmeyi başarırken bu hafta ise Hastaneye yatırılan evsiz kadın ve Memoli arasındaki bağ herkes tarafından merak konusu olacak. Bunun üzerine yaşanacak olan olaylar ise heyecan ile bekleniyor. Peki, Hekimoğlu 6. Yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Hekimoğlu 6. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve tüm detaylar…