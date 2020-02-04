Bu akşam Hızlı ve Öfkeli 8 filmi izleyicisiyle Star TV'de buluşacak. Aksiyon ve macera konulu filmin sekizinci serisinde gizemli bir kadın Dom'u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşmesine şahit olacağız. 2011 yılında vizyona girip iyi bir hasılat yapan filmin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Peki Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR?

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizincisinin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturuyor. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı.

Yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler alıyor.