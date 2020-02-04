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Masterchef Survivor'a mı katılıyor? Yasin Obuz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

yarışmacı kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2020 kadrosunda yer alacağı duyurulan bir yeni isim MasterChef yarışması ile tanınan . Daha önce MasterChef yarışmasında yer alan ismin Survivor yarışmacıları arasında yeni yapım sezonunda Survivor adasında olacağının açıklanmasının ardından Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları merak konusu oldu. İşte Yasin Obuz ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 12:01 ABONE OL
Masterchef Yasin Obuz Survivor'a mı katılıyor? Yasin Obuz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MasterChef yarışmasındaki renkli tavırları ile hatırlanan Yasin Obuz'un Survivor 2020 kadrosunda yer alacağı açıklandı. Yasin Obuz'un isminin Survivor 2020 yarışmacıları arasına yazılmasının ardından MasterChef Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Yasin Obuz, bu kez zorlu yemekler yerine, zorlu parkurları başarıyla tamamlayarak Survivor yarışmasına renk katmak ve yarışmayı birinci tamamlamak için uğraş verecek.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

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Masterchef Yasin Obuz Survivor'a mı katılıyor? Yasin Obuz kimdir, nereli ve kaç yaşında?
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