Masterchef Yasin Obuz Survivor'a mı katılıyor? Yasin Obuz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MasterChef yarışmasındaki renkli tavırları ile hatırlanan Yasin Obuz'un Survivor 2020 kadrosunda yer alacağı açıklandı. Yasin Obuz'un isminin Survivor 2020 yarışmacıları arasına yazılmasının ardından MasterChef Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Yasin Obuz, bu kez zorlu yemekler yerine, zorlu parkurları başarıyla tamamlayarak Survivor yarışmasına renk katmak ve yarışmayı birinci tamamlamak için uğraş verecek.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.