Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu Nur Tuğba Algül kimdir, kaç yaşında? Nur Tuğba Algül nereli?

Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül yerine geçecek isim Nur Tuğba Algül oldu. Hakan Ural'la birlikte sunuculuk yapacak olan Nur Tuğba Algül hayatı ve biyografisi merak edildi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıkmıştı. Peki Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu Nur Tuğba Algül kimdir, kaç yaşında ve nereli?

NUR TUĞBA ALGÜL KİMDİR?

Aslen Mersinli olan Tuğba Algül, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin bir de çocukları vardır.