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4.bölüm fragmanında neler oluyor? Ramo son bölümde neler oldu?

Ekranların vazgeçilmez dizisi 4.bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener’in yer aldığı dizinin son bölümünde Halef ve Neslihan, Seyhan’ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan’la iş birliği yapar. Bu akşam ekrana gelecek olan 4.bölümde ise herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçıracağı sahne damga vuracak. Yeni bölüm fragman tanıtımında “Sen onu tamamla kızım. Acılarını gör, anla; oradan sev onu!” sözleri şoke eder. Peki Ramo 4.bölümde neler oluyor? Ramo son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 4.2.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 13:42 ABONE OL
Ramo 4.bölüm fragmanında neler oluyor? Ramo son bölümde neler oldu?

Ramo 4.bölüm fragmanında şoke eden sahneler yer aldı. Show TV'nin iddialı dizisinin yeni bölümünde mahalleye gelen Ceyhan'ın Ramo'ya silah doğrulttuğu anda "Kardeşe karşı kardeş!" sözleri damga vuruyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümde Boz ve Fatoş'un aşkları ortaya çıkarken yeni bölümde Ceyhan, Ramo'nun düğünü basıyor. Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle dizinin 4.bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki Ramo 4.bölüm fragmanında şok gelişme ne oldu? Ramo son bölümde neler oldu? İşte yanıtı…

RAMO 4.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır. Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan'ı cezaevinden kaçırır. Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz'u arar. Gelip onu kurtarmasını ister.

Ramo 4. Bölüm (4 Şubat 2020 Salı) Kan donduran cinayetin ardından bölüme damga vuran aşk sahnesi! |Video

Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo'nun düğününü basar. Tıpkı Ramo'nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan'ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan'ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan'la karşı karşıyadır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sulhu sağlamanın tek yolu, eski usulde, kız alıp kız vermektir; Yani Ramo Sibel'le… Neco da Ramo'nun kardeşi Fatoş'la evlenecektir. İstanbul'un bu şartına iki ailenin üyeleri de karşı çıkar. Sibel, babasının katiliyle evlenmeyecektir. Ramolar ise Fatoş'u Neco'ya vermeyeceğini söyler.

Diğer yandan ailenin başına geçen Süleyman'dan gizli iş çeviren Halef ve Neslihan, Seyhan'ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan'la iş birliği yapar. Ramo, İstanbul'un hükmü karşısında ne yapacağını şaşırmış ailesiyle karşı karşıya gelmiştir. Vereceği karar iyice zorlaşmaktadır

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Ramo 4.bölüm fragmanında neler oluyor? Ramo son bölümde neler oldu?
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