Ramo 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo son bölümde neler oldu?

Başrollerini Esra Bilgiç ile Murat Yıldırım'ın paylaştığı Ramo son bölüm ile Salı akşamı ekranlarda yerini aldı. Adana'da çekilen dizi hız kesmeden heyecanına devam ediyor. Dizinin son bölümünde Mahalleye geri dönen Boz, Ramo'dan Fatoş'u vermesinin hesabını soruyor. Öfkeden deliye dönen Boz'u sakince karşılayan Ramo, Fatoş'tan uzak durmasını söylüyor. Tartışma sonrasında terastan ayrılan Boz'u sakinleştirme görevi ise Fidan'a düşüyor. Dizi biter bitmez arama motorlarında "Ramo 5.bölüm" araştırması yapan dizinin sıkı takipçileri için merakla beklenen Ramo yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve detayları!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır. Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan'ı cezaevinden kaçırır. Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz'u arar. Gelip onu kurtarmasını ister.

Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo'nun düğününü basar. Tıpkı Ramo'nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan'ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan'ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan'la karşı karşıyadır.

RAMO 5.BÖLÜM FRAGMAN

Ramo 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

RAMO 5.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan'ın düştüğü tuzaktan kurtulup kurtulamayacağı merakla beklenirken Ramo, Ceyhan'ı ailesinden uzak durması için sert bir dille uyarıyor. Neco'ya sıkılan kurşun herkesi şoke ederken Ramo'nun Sibel'e, "Geçmişi bir kenara bırakıp karım olabilecek misin?" sorusu dikkat çekiyor.