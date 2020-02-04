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3 Şubat açıklandı mı? Çukur, , reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler birincisi olabilmek için adeta kıyasıya rekabet etti. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında ATV'de izlenme rekorları kıran program Kim Olmak İster, Kanal D'de entrika dolu dizi , ve Star TV ekranlarının henüz yayın hayatının başlarında olan ekrana gelmişti. Medya gündemini yakından takip edenler '' 3 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken özellikle yeni dizilerin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 3 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Yasak Elma, Kim Milyoner Olmak İster, Sefirin Kızı, Çukur ve Zalim İstanbul sıralamasında kim birinci oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 08:49 ABONE OL
3 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Kim Olmak İster, Kanal D'de ve Star TV ekranlarında henüz yeni sayılan dizi ve Yasak Elma yer aldı. Buna göre "3 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için yarıştı. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan yapımların izlenme oranları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Çukur ve Sefirin kızı sıralamasında kim birinci oldu?

3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 3 Şubat Yasak Elma, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul, Kim Milyoner Olmak İster, Çukur sıralamalarına dair merak edilenler yer alıyor.

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3 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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