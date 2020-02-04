3 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Zalim İstanbul ve Star TV ekranlarında henüz yeni sayılan dizi Sefirin Kızı ve Yasak Elma yer aldı. Buna göre "3 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için yarıştı. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan yapımların izlenme oranları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Şubat Kim Milyoner Olmak İster, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Çukur ve Sefirin kızı sıralamasında kim birinci oldu?

3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 3 Şubat Yasak Elma, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul, Kim Milyoner Olmak İster, Çukur sıralamalarına dair merak edilenler yer alıyor.