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ayrılığın sebebini duyurdu! Neler Oluyor Hayatta programında Seda Akgül ayrılık nedeni ne, neden yok?

Ekranların reyting rekortmeni Neler Oluyor Hayatta programında ayrıldı mı? Sorusuna yanıt aranıyor. Yeni haftanın ilk gününde sunuculardan Seda Akgül Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını duyurdu. Seda Akgül Kanal D’de ’la birlikte sundukları programdan ayrıldığını sosyal medya üzerinden zehir zemberek sözlerle açıkladı. Daha öncede Kısmetse Olur ve birçok magazin sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül’ün programdan ayrılmasıyla yerine Nur Tuğba Namlı geldi. Vatandaşlar Neler Oluyor Hayatta programında yaşanan en son gelişmeleri merak ederken, sunuculardan Seda Akgül’ün ayrılık sebebini araştırıyor. Peki Seda Akgül programdan ayrıldı mı? programında neden yok? Geri dönecek mi?

Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:13 ABONE OL
Seda Akgül ayrılığın sebebini duyurdu! Neler Oluyor Hayatta programında Seda Akgül ayrılık nedeni ne, neden yok?

Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı? Ekranların reyting rekortmeni yarışmasında ayrılık rüzgarları esiyor. Yeni haftanın ilk gününde Kanal D'de 'la birlikte sundukları Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Seda Akgül açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı. Seda Akgül resmi sosyal medya üzerinden programa veda ettiğini duyurdu. Medya gündemini takip edenler ise '' Seda Akgül neden ayrıldı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Edinilen bilgiye göre Neler Oluyor Hayatta programının reyting düşüşünün faturası sunucu Seda Akgül'e kesildi. Peki programında neden yok? Seda Akgül programdan ayrıldı mı?

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Seda Akgül ayrılığın sebebini duyurdu! Neler Oluyor Hayatta programında Seda Akgül ayrılık nedeni ne, neden yok?
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