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Survivor 2020 ne zaman başlıyor? ’nin en çok izlenen televizyon programlarından olan ve aynı zamanda her sezon getirdiği farklı konseptler ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor’ın bu sezonki başlama tarihi açıklandı. Geçtiğimiz yıl Türkiye Yunanistan rekabeti yaşanırken, bu yılki konsept ise ünlüler-gönüllüler olacak. Seçmelerin sona ermesinin ardından programın yapımcısı Acun Ilıcalı yarışmacı kadrosunu ve başlama tarihini açıkladı. Yarışmada şuana kadar 4 isim belli oldu. Bunlar; Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Taygun Erdoğan ve uzun yıllar Bursaspor ve Galatasaray’da forma giyen Sercan Yıldırım oldu. İsimlerin belli olması ile birlikte yarışmayı heyecan ile bekleyen vatandaşlar ‘Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 başlama tarihi ve yarışmacıları’ sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 11:25 ABONE OL
Survivor 2020 yarışmacıları belli oluyor! Survivor 2020 ne zaman başlayacak, başlama tarihi belli oldu mu? Ünlüler ve gönüllüler takımı...

Her yıl getirdiği birbirinden farklı konsept ile izleyiciyi ekran aşına kilitlemeyi başaran Survivor 2020'nin başlama tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere yarışma, geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan rekabeti ile karşımıza çıkmıştı. Bu sezon ünlüler-gönülüller şeklinde karşımıza çıkacak olan yarışma için heyecanlı bekleyiş sürerken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin hem başlama tarihini hem yarışmacı kadrosunu açıkladı. Şuana kadar Ersin Korkut, Taygun Erdoğan, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım gibi isimler belli oldu. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler? İşte bu soruların yanıtları…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH BELLİ OLDU MU? SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER? TAYFUN ERDOĞAN, UĞUR PEKTAŞ

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı canlı yayında, Survivor'un başlama tarihi ve oyuncu kadrosu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Survivor 2020 yarışmacıları belli oluyor! Survivor 2020 ne zaman başlayacak, başlama tarihi belli oldu mu? Ünlüler ve gönüllüler takımı...
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