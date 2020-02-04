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Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli oluyor! , yarışmacıları kimler?

’nin en sevilen programlarından bir tanesi olan Survivor 2020’nin başlama tarihi ve oyuncuları merak konusu oluyor. Her sezon getirdiği birbirinden farklı konsept ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışmanın bu sezonki başlama tarihi de programın sunucu tarafından açıklandı. Sevilen programda geçtiğimiz yıl Türkiye Yunanistan rekabeti yaşanırken, bu sezon ise Survivor ünlüler gönüllüler ile karşımıza çıkacak. Peki, Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli oldu mu? , yarışmacıları kimler? Bu sezon yarışmaya katılım sağlayacak 4 isim açıklanmıştı. Bunlar; Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Taygun Erdoğan ve uzun yıllar Bursaspor ve Galatasaray’da forma giyen Sercan Yıldırım oldu. Son olarak yarışmaya katılacak olan üç isim daha belli oldu. Haberimizin içerisinden Survivor 2020’ye dair tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 10:41 ABONE OL
Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli oluyor! Survivor 2020 ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 başlama tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Her yıl getirdiği birbirinden farklı konsept ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma da geçtiğimiz yıl Türkiye Yunanistan rekabetine tanıklık etmiştik. Bu yıl ise, Survivor ünlüler gönüllüler eşlemesi olacak. Çok sayıda izleyicinin heyecanlı bekleyişi devam ederken, yarışmanın oyuncu kadrosu da netleşiyor. Heyecanla beklenen yarışmada şuana kadar dört isim açıklandı. Bunlar; Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Taygun Erdoğan ve uzun yıllar Bursaspor ve Galatasaray'da forma giyen Sercan Yıldırım oldu. Son olarak üç ismin daha Survivor 2020'ye katılacağı açıklandı. Peki, Survivor 2020 ünlüler gönüllüler kadrosu belli oldu mu? Survivor 2020 ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler? İşte bu soruların yanıtları…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH BELLİ OLDU MU? SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı canlı yayında, Survivor'un başlama tarihi ve oyuncu kadrosu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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