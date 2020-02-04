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2020 yarışmacı kadrosuna katılan kimdir? Yasin kaç yaşında ve nereli?

yarışmasıyla tanınan ’un 2020 yarışmacı kadrosuna dahil olduğu açıklandı. Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020’nin başlamasına az bir süre kala, yarışmacılar da belli oluyor. Son olarak MasterChef Yasin’in Survivor 2020 kadrosuna dahil olduğu açıklandı. Bu açıklamanın ardından Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 17:51 ABONE OL
Survivor 2020 yarışmacı kadrosuna katılan Yasin Obuz kimdir? MasterChef Yasin kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020 yarışması kadrosuna son olarak eklenen isim MasterChef Yasin Obuz oldu. Bu gelişmenin ardından Yasin Obuz'un ismi sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıklarından bir tanesi olurken MasterChef Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte Yasin Obuz hakkında merak edilenler…

Survivor yarışması için geri sayım başladı. Yarışmacıların ardı ardına belli olduğu Survivor'da son olarak açıklanan isimler arasında Yasin Obuz yer aldı. MasterChef Yasin olarak tanınan yarışmacı bu kez zorlu yemekler yerine, zorlu parkurları başarıyla tamamlamak için yarışacak.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

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Survivor 2020 yarışmacı kadrosuna katılan Yasin Obuz kimdir? MasterChef Yasin kaç yaşında ve nereli?
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