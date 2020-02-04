Survivor 2020 yarışmacı kadrosuna katılan MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nerelidir?

MasterChef yarışmasının renkli ismi Yasin Obuz Survivor 2020 yarışmasının kadrosuna katıldı. İsminin duyurulmasının ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alan yarışmanın renkli ismi Survivor 2020'ye de renk katacağının sinyallerini şimdiden veriyor. Nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu iken arama motorlarında "Yasin Obuz kimdir?" araştırması yapanlar için Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte tüm bilgiler!

YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı. Yasin Obuz, MasterChef'in yayınlanan son bölümünde eleme adayı olarak gündeme geldi ve progarmın 62. bölümünde elenerek yarışmadan ayrıldı.