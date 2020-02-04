Tutunamayanlar 4.bölüm bu akşam var mı? Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Tutunamayanlar yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorusu TRT1 ekranlarının sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. 4 Şubat TRT1 yayın akışına bakanlar yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Elazığ ve çevresinde yaşanan depremden dolayı dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Heyecan ve aksiyon dolu son bölümde ise Tarık'ın İrem'le aralarında bir şey olmasını istemeyen Cemile, türlü türlü plan yapmıştır. Son planı başarısızlığa uğrayan Cemile, İrem'i mahalleden göndermek için bir ekip toplamıştır. Peki Tutunamayanlar 4.bölüm bu akşam var mı? Tutunamayanlar bugün yeni bölüm var mı? Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanında neler oluyor?