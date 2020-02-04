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4.bölüm bu akşam var mı? fragmanında neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Ekranlarda dizilerin yeni bölümleri yerine sinema filmleri yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin sıkı takipçileri 4 Şubat TRT1 yayın akışına bakıyor. Başrollerinde Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı fragmanı da merak edildi. Heyecan dolu dizinin son bölümünde Tarık'ın İrem'le aralarında bir şey olmasını istemeyen Cemile, türlü türlü plan yapmıştır. Geçen hafta Elazığ depreminden dolayı yeni bölümü yayınlanamayan bu akşam var mı? Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Giriş Tarihi: 4.2.2020 13:56 ABONE OL
Tutunamayanlar 4.bölüm bu akşam var mı? Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorusu TRT1 ekranlarının sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. 4 Şubat TRT1 yayın akışına bakanlar yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Elazığ ve çevresinde yaşanan depremden dolayı dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Heyecan ve aksiyon dolu son bölümde ise Tarık'ın İrem'le aralarında bir şey olmasını istemeyen Cemile, türlü türlü plan yapmıştır. Son planı başarısızlığa uğrayan Cemile, İrem'i mahalleden göndermek için bir ekip toplamıştır. Peki bu akşam var mı? Tutunamayanlar bugün yeni bölüm var mı? fragmanında neler oluyor?

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Tutunamayanlar 4.bölüm bu akşam var mı? Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
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