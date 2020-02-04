Zalim İstanbul 30.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul son bölümde şok gelişme! Cenk ve Nedim kardeş mi?

Zalim İstanbul 30.bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisinin son bölümde Nedim'den şoke eden açıklamalar gelmiştir. Öte yandan, Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur. Dizinin sıkı takipçileri '' Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün akşam ekrana gelen son bölümde konakta kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke olur. Peki Zalim İstanbul 30.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 29.son bölümde neler oldu?