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30.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul son bölümde şok gelişme! ve kardeş mi?

Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın rol aldığı 30.bölüm fragmanı merak ediliyor. Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Cemre'nin DNA testi raporuyla gerçekler ortaya dökmüştü. Son bölüm ardından yaşanırken yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Medya gündemini takip edenler ‘’ fragmanı yayında mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hem konusu hem oyuncularıyla dikkat çeken dizinin 29.bölümünde Tüm gemileri yakan , Agah'ın karşısına geçip beklenen konuşmayı yapar. Artık onun yanında değil, karşısında olduğunu söyler. Peki Zalim İstanbul 30.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul son bölümde neler oldu? ve Nedim kardeş mi?

Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:44 ABONE OL
Zalim İstanbul 30.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul son bölümde şok gelişme! Cenk ve Nedim kardeş mi?

30.bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisinin son bölümde 'den şoke eden açıklamalar gelmiştir. Öte yandan, 'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur. Dizinin sıkı takipçileri '' fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün akşam ekrana gelen son bölümde konakta kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke olur. Peki fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 29.son bölümde neler oldu?

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Zalim İstanbul 30.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul son bölümde şok gelişme! Cenk ve Nedim kardeş mi?
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