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54.bölüm fragmanı yayında! ?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 54.bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümü merakla beklenirken konakta büyük değişimler olacak. Yeni heyecanlara sahne olan dizinin bu haftaki bölümünde; Yamanlar'ın büyük sırrı Fekeli'nin kalbine ağır gelecek. Yılmaz, Hünkar'ın evine geldiğini öğrenince deliye dönecek. Öte yandan Üzüm kız eve neşe getirecek ve herkesin sevgisini kazanacak. Dizinin yeni bölümüne vurgu yapacak kısım ise Müjgan'ın deliller ile Demir'in karşısına çıkması olacak. Züleyha'nın Yılmaz ile olan ilişkisini didikleyen Müjgan gördükleri karşısında şoke olurken Züleyha'nın itirafları ise yeni bölüme damgasını vuracak. Buna göre; merak edilen fragmanı yayınlandı. ?

Giriş Tarihi: 6.2.2020 00:33 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova 54.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile binlerce hayranı bulunuyor. Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Uğur Güneş gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken heyecan ise dorukta. Bu haftaki yeni bölümde yine işler karışacak. Geçen haftaki son bölümde Hünkar Yaman, Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu Fekeli'ye söyleyip evden ayrılmıştı. Bu sır ise Fekeli'nin kalbine ağır geldi ve bayıldı. Onu kurtaracak isim ise Müjgan'ın halası Behice olacak. Merakla beklenen fragmanı da yayınlandı. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 54.bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarının ve Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Bir Zamanlar Çukurova 54.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
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