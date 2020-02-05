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Gelinim Mutfakta'da Elif neden ayrıldı? ve elendi mi, neden gitti?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Elif ve kaynanası Çiğdem’in ayrılığı izleyicisine şok etkisi yarattı. Medya gündemini takip edenler ‘’ neden gitti?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen hafta sosyal medya üzerinden programdan ayrıldığını duyuran kendisine yöneltilen sorulara açık getirdi. Vatandaşlar haftanın ilk gününde gün birincisini ve çeyrek altını kazanan gelini merak ederken bir yandan da Elif elendi mi? sorusuna yanıt arıyor. Sağlık sektöründe çalıştığı bilinen Elif Akçam Gelinim Mutfakta'ya daha önceden 3'ncü kez dönmüştü. Peki ? Gelinim Mutfakta Elif ve Çiğdem elendi mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 11:20 ABONE OL
Gelinim Mutfakta'da Elif neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Çiğdem ve Elif Akçam elendi mi, neden gitti?

neden gitti? Yeni haftanın ilk gününde eski yarışmacı yine en çok merak edilenler listesinde yer aldı. Kaynanası Çiğdem'le birlikte Gelinim Mutfakta'ya katılan Elif Akçam'ın ayrılık sebebi merak ediliyor. Bilindiği üzere Elif ve Çiğdem programdan ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bugün yayınlanan yeni bölümde ise Elif ve Çiğdem'i göremeyen vatandaşlar '' Elif neden yok?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Elif neden ayrıldı? Elif Akçam ve Çiğdem elendi mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları…

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN GİTTİ? ELİF AKÇAM VE ÇİĞDEM HANIM NEDEN YOK?

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmacıları Elif ve kaynanası Çiğdem Hanım programdan çekildiklerini duyurdu. Haberimizde, Gelinim Mutfakta Elif'in ayrılık sebebine ve tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta'da Elif neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Çiğdem ve Elif Akçam elendi mi, neden gitti?
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