Gelinim Mutfakta'da Elif neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Çiğdem ve Elif Akçam elendi mi, neden gitti?

Gelinim Mutfakta Elif neden gitti? Yeni haftanın ilk gününde eski yarışmacı Elif Akçam yine en çok merak edilenler listesinde yer aldı. Kaynanası Çiğdem'le birlikte Gelinim Mutfakta'ya katılan Elif Akçam'ın ayrılık sebebi merak ediliyor. Bilindiği üzere Elif ve Çiğdem programdan ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bugün yayınlanan yeni bölümde ise Elif ve Çiğdem'i göremeyen vatandaşlar '' Elif neden yok?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Elif neden ayrıldı? Elif Akçam ve Çiğdem elendi mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları…

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN GİTTİ? ELİF AKÇAM VE ÇİĞDEM HANIM NEDEN YOK?

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmacıları Elif ve kaynanası Çiğdem Hanım programdan çekildiklerini duyurdu. Haberimizde, Gelinim Mutfakta Elif'in ayrılık sebebine ve tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.