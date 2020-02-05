Osman Bey ve Bala Hatun ne zaman evlendi? Osman Bey'in eşi Bala Hatun kimdir?

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümleri ile adeta fırtına gibi esiyor. Dizinin ekrana gelen her bölümünden sonra, tarihsel gelişmeler oldukça merak ediliyor. Son olarak, Şeyh Edebali'nin, kızı Rabia Bala Hatun'un Osman Bey'e vermemesi birçok konunun araştırılmasına neden olmuştu. Bunun başında ise, 'Osman Bey ve Bala Hatun ne zaman evlendi?' sorusu geliyor. Peki, tarihte Bala Hatun kimdir ve Osman Gazi ile ne zaman evlendi?

BALA HATUN KİMDİR, OSMAN BEY İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun