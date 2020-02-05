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kimin? sahibi kim?

İstanbul ’nda yaşanan uçak kazasının ardından birçok konu hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından 177 yolcunun bulunduğu uçak kazası gündem oldu. Yaralılar tahliye edilirken 6 mürettebat olduğu bilgisi de öğrenildi. Vatandaşlar arama motorlarında “ kimin?” ya da “ sahibi” araştırması yapıyorlar. Buna göre; Pegasus sahibi kim?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 21:48 ABONE OL
Pegasus uçağı kimin? Pegasus Havayolları sahibi kim?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. 177 yolcu taşıyan uçak kazası sert bir iniş yaptı. Yolcular tahliye edilirken birçok yararlının olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan vatandaşlar Pegasus uçağının sahibini merak ediyorlar. Buna göre; Pegasus Havayolları sahibi kimdir? İşte tüm bilgiler!

PEGASUS HAVAYOLLARI SAHİBİ KİM?

Pegasusun günümüzdeki sahibi olan Şevket Sabancıya ait Esas Holding ile 2005 yılının Kasım ayında ilk uçuşlarına başlamıştır. Eski Sahipleri Aer Lıngus, Net Holding ve Silkar Yatırım şirketlerinin girişimi ile 1990 yılında İstanbul ilimizde kurulmuştur. Sabancı ailesine ait şirket tarafından alınan firma ilk uçuşlarını yurt içi hatlarda yapmıştır. Türkiye'deki havacılık sektöründeki anlayışı uçmanın herkesin hakkı olduğu şeklinde değiştiren hava yolu şirketi düşük maliyetli uçuşlar gerçekleştirmiştir. Ülkemizde faaliyet gösteren 4. Tarifeli havayolu firması olmuştur. Yönetim kurulu başkanlığını Ali Sabancı'nın yaptığı şirketin Genel Müdürlüğü görevini Mehmet Tevfik Nane yerine getirmektedir. Pegasus Havayolları hayata geçirdiği uygulamalarla uygun fiyatlı hava yolu ulaşımını filosunda bulunan genç uçaklar ile sağlamaktadır.

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Pegasus uçağı kimin? Pegasus Havayolları sahibi kim?
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