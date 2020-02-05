Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Şubat EDHO, Hekimoğlu ve Ramo mücadelesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte detaylar

Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birincisi olabilmek için adeta kıyasıya rekabet etti. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında ATV'de izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de henüz yayın hayatının başlarındaki dizi Hekimoğlu, ve Show TV ekranlarında ise Ramo ekranlara gelmişti. Medya gündemini yakından takip edenler '' 4 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken özellikle yeni dizilerin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 4 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Hekimoğlu sıralamasında zirvenin sahibi kim oldu?

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşamın reyting sonuçları anbean takip ediliyor. Haberimizde, 4 Şubat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Hekimoğlu sıralamasına dair merak edilenler yer alıyor.

İşte detaylar...