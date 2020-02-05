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açıklanıyor! 4 , ve mücadelesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte detaylar

medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de ve Show Tv'de dizisi ekrana geldi. Buna göre binlerce vatandaş "4 Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için geçtiğimiz akşam kıyasıya mücadele etti. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan yapımların izlenme oranları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Şubat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Hekimoğlu sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 09:26 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Şubat EDHO, Hekimoğlu ve Ramo mücadelesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte detaylar

Ekranlara gelen dizi ve filmler birincisi olabilmek için adeta kıyasıya rekabet etti. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında ATV'de izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de henüz yayın hayatının başlarındaki dizi , ve Show TV ekranlarında ise ekranlara gelmişti. Medya gündemini yakından takip edenler '' 4 Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken özellikle yeni dizilerin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 4 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Hekimoğlu sıralamasında zirvenin sahibi kim oldu?

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşamın reyting sonuçları anbean takip ediliyor. Haberimizde, 4 Şubat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Hekimoğlu sıralamasına dair merak edilenler yer alıyor.

İşte detaylar...

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Şubat EDHO, Hekimoğlu ve Ramo mücadelesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte detaylar
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