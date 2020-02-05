Seda Akgül ayrılığın sebebini açıkladı! Neler Oluyor Hayatta programında Seda Akgül ayrılık nedeni ne, neden yok?

Neler Oluyor Hayatta programından Seda Akgül ayrıldı mı? Ekranların reyting rekortmeni yarışmasında ayrılık rüzgarları esiyor. Yeni haftanın ilk gününde Kanal D'de Hakan Ural'la birlikte sundukları Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Seda Akgül açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı. Seda Akgül resmi sosyal medya üzerinden programa veda ettiğini duyurdu. Medya gündemini takip edenler ise '' Seda Akgül neden ayrıldı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Edinilen bilgiye göre Neler Oluyor Hayatta programının reyting düşüşünün faturası sunucu Seda Akgül'e kesildi. Peki Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta programında neden yok? Seda Akgül programdan ayrıldı mı?