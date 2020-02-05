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4.bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri son bölümde neler oldu? Ayaz vicdan azabı çekiyor!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümde yaptıkları Ayaz, çaresizce donup kalırken Firuze de Ayaz'ın söz vermesine rağmen gelmemesiyle bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Önder’in,“Sözünü tutmadı; gelmeyecek!” sözleri damga vuruyor. Bu akşam ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünden 4 fragman yayınlandı. Diziyi yakından takip edenler Zemheri 4.bölüm fragmanını merak ederken, son bölümde yaşananları araştırıyor. Peki Zemheri son bölümde neler oldu? Ayaz ne yapacak?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:19 ABONE OL
Zemheri 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri son bölümde neler oldu? Ayaz vicdan azabı çekiyor!

4.bölümüyle bu akşam 'de yayınlanacak. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin son bölümünde ses kayıt cihazını Ertan'ı merak ettiği için aldığını söyleyen Firuze, Ertan'ı etkileyerek işini geri almayı başarmıştı. Bu akşam ekrana gelecek olan 4.bölümde ise Firuze'nin sözünü tutmamakla suçladığı Ayaz'a gözyaşları içinde hesap sorduğu tanıtımda Ertan, Ayaz'la ilgili sorusuyla Firuze'yi tedirgin ediyor. Peki Zemheri 4.bölümde neler oluyor? Zemheri son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

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Zemheri 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri son bölümde neler oldu? Ayaz vicdan azabı çekiyor!
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