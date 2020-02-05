Zemheri 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri son bölümde neler oldu? Ayaz vicdan azabı çekiyor!

Zemheri 4.bölümüyle bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin son bölümünde ses kayıt cihazını Ertan'ı merak ettiği için aldığını söyleyen Firuze, Ertan'ı etkileyerek işini geri almayı başarmıştı. Bu akşam ekrana gelecek olan 4.bölümde ise Firuze'nin sözünü tutmamakla suçladığı Ayaz'a gözyaşları içinde hesap sorduğu tanıtımda Ertan, Ayaz'la ilgili sorusuyla Firuze'yi tedirgin ediyor. Peki Zemheri 4.bölümde neler oluyor? Zemheri son bölümde neler oldu? İşte detaylar…