Bir Zamanlar Çukurova 54.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile binlerce hayranı bulunuyor. Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Uğur Güneş gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken heyecan ise dorukta. Bu haftaki yeni bölümde yine işler karışacak. Geçen haftaki son bölümde Hünkar Yaman, Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu Fekeli'ye söyleyip evden ayrılmıştı. Bu sır ise Fekeli'nin kalbine ağır geldi ve bayıldı. Onu kurtaracak isim ise Müjgan'ın halası Behice olacak. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 54.bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarının ve Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!