CZN Burak Özdemir kimdir sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya başladı. Sosyal medyanın güler yüzlü fenomeni sahibi olduğu Hatay Medeniyetler Sofrası isimli restoranda çıkan bir kavga sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesi ile gündemdeki yerini aldı. Fenomen isim ile ilgili detaylar ise vatandaşlar tarafından internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında. Peki, CZN Burak Özdemir kimdir? Hatay Medeniyetler Sofrası nerede sahibi kim? Tüm bu soruların cevabı ve CZN Burak Özdemir ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

CZN BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

Yaptığı yemeklerin videosunu paylaşarak sosyal medyada fenomen haline gelen "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in Levent'teki restoranında garsonlar arasında tartışma çıktı. Servis açma sırasında gerilen garsonlar olay esnasında sakinleştirildi ancak kavga dışarı taşınca bir kişi hayatını kaybetti.

İşte detaylar...