Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > CZN Burak Özdemir kimdir? Hatay Medeniyetler Sofrası nerede sahibi kim?

kimdir? nerede sahibi kim?

Burak lakabıyla tanınan ve paylaştığı dev boyutlardaki yemeklerin videolarıyla fenomen haline gelen , sahibi olduğu isimli restoranda garsonlar arasında çıkan bir kavga sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesi ile gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından araştırılan sosyal medyanın güler yüzlü fenomeni yaşadığı bu korkunç olay sonrasında kendisi ile ilgili detaylar merak konusu haline geldi. "CZN Burak Özdemir kimdir?" sorusu ise internet üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Peki, CZN Burak Özdemir kimdir? Hatay Medeniyetler Sofrası nerede sahibi kim? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 11:08 ABONE OL
CZN Burak Özdemir kimdir? Hatay Medeniyetler Sofrası nerede sahibi kim?

kimdir sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya başladı. Sosyal medyanın güler yüzlü fenomeni sahibi olduğu isimli restoranda çıkan bir kavga sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesi ile gündemdeki yerini aldı. Fenomen isim ile ilgili detaylar ise vatandaşlar tarafından internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında. Peki, CZN Burak Özdemir kimdir? Hatay Medeniyetler Sofrası nerede sahibi kim? Tüm bu soruların cevabı ve CZN Burak Özdemir ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

CZN BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

Yaptığı yemeklerin videosunu paylaşarak sosyal medyada fenomen haline gelen "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in Levent'teki restoranında garsonlar arasında tartışma çıktı. Servis açma sırasında gerilen garsonlar olay esnasında sakinleştirildi ancak kavga dışarı taşınca bir kişi hayatını kaybetti.
İşte detaylar...
ARKADAŞINA GÖNDER
CZN Burak Özdemir kimdir? Hatay Medeniyetler Sofrası nerede sahibi kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN