Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm yayınlandı! Zeynep’ten şok karar! Doğduğun Ev Kaderindir 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm dün akşam Tv8 ekranlarındaki yerini aldı. Başrollerinde ünlü oyuncu Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin bulunduğu yapım her geçen gün izleyicileri tarafından beğeni görmeye devam ederken diziyi tv ekranlarından izleyemeyen vatandaşlar Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm izle şeklindeki araştırmalarını arama motorları üzerinden araştırıyor. Ayrıca bir sonraki hafta neler olacağı da merak konusu haline geldi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 6. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…

Zeynep, yaşadıklarının etkisiyle radikal kararlar alır. Hayat bundan sonra ne kendisi ne de anne ve babası için aynı kalacaktır. Mehdi'nin aklı çocuklarındadır. Kibrit de en az Mehdi kadar zor durumdadır. Kavuşmak için türlü engelleri aşmaları gerekmektedir.Nuh'un, Mehdi ve Zeynep'i bir araya getirmek için bazı planları vardır. Ancak attığı adımlar, onu daha büyük bir sürprize yaklaştırır. Zeynep ve Mehdi, yeniden bir yol ayrımındadırlar. Sonunda aşk mı, yoksa ayrılık mı galip gelecektir?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul'da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde yapılıyor. İstanbul'da her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği PiereLoti mekanları da çekimlerde görülüyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir", insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan "İnsan kaderini değiştirebilir mi?" sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep'in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi'nin hikayesi ele alınacak.