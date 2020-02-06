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5. bölüm yayınlandı! Zeynep’ten şok karar! Doğduğun Ev Kaderindir 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

5. Bölüm dün akşam izleyicileri ile ekranlarda buluştu. Tv8 kanalının henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi ilk haftadan itibaren ilgi çekmeye devam ederken yapımın başrollerinde ise Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimler bulunuyor. Dizide geçtiğimiz akşam Zeynep ve Mehdi karakterleri yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıya kalıyor. Yapımı dün akşam kaçıran ve internet üzerinden takip etmek isteyen vatandaşlar “Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm izle” şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Tv8 ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm neler oldu? İşte tüm detaylar ve bir sonraki haftanın tanıtım fragmanı…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:03 ABONE OL
Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm yayınlandı! Zeynep’ten şok karar! Doğduğun Ev Kaderindir 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm dün akşam Tv8 ekranlarındaki yerini aldı. Başrollerinde ünlü oyuncu Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin bulunduğu yapım her geçen gün izleyicileri tarafından beğeni görmeye devam ederken diziyi tv ekranlarından izleyemeyen vatandaşlar Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm izle şeklindeki araştırmalarını arama motorları üzerinden araştırıyor. Ayrıca bir sonraki hafta neler olacağı da merak konusu haline geldi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 6. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Doğduğun Ev Kaderindir 5.Bölüm 2.Fragman yayınlandı izle | Video

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. BÖLÜM NELER OLDU?

Zeynep, yaşadıklarının etkisiyle radikal kararlar alır. Hayat bundan sonra ne kendisi ne de anne ve babası için aynı kalacaktır. Mehdi'nin aklı çocuklarındadır. Kibrit de en az Mehdi kadar zor durumdadır. Kavuşmak için türlü engelleri aşmaları gerekmektedir.Nuh'un, Mehdi ve Zeynep'i bir araya getirmek için bazı planları vardır. Ancak attığı adımlar, onu daha büyük bir sürprize yaklaştırır. Zeynep ve Mehdi, yeniden bir yol ayrımındadırlar. Sonunda aşk mı, yoksa ayrılık mı galip gelecektir?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul'da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde yapılıyor. İstanbul'da her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği PiereLoti mekanları da çekimlerde görülüyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir", insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan "İnsan kaderini değiştirebilir mi?" sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep'in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi'nin hikayesi ele alınacak.

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