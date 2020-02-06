Ender Uslu kimdir? Ünlü radyocu Ender Uslu kaç yaşında neden öldü?

Ünlü radyocu Ender Uslu'nun ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi. En son Kafa Radyo'da yönetim kurulunda bulunan Uslu birçok başarıya imza atmıştı. On binlerce vatandaş '' Ender Uslu kimdir, neden öldü?'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Uslu, Türkiye'nin ilk özel radyosu olan Radyo Bodrum'u kurmuştur. 2005 Ocak ayında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesine öğretim elemanı olarak atanmıştı. Peki Ender Uslu kimdir? Ender Uslu kaç yaşında, neden öldü?

ENDER USLU KİMDİR?

Ender Uslu, 3 Temmuz 1951'de Bodrum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladıktan sonra 1969 Yılında Nazilli İlköğretmen okulundan mezun olarak 5 yıl Muğla'nın köylerinde ilkokul öğretmenliği yaptı. Askerlik görevini de tamamladıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüs, Fransızca bölümüne girdi. 1980 öncesi öğrenci olayları nedeniyle 3. sınıftan terk etmek zorunda kaldı.

1980 yılında Bodrum'da "Merhaba Gazetesi"ni yayınlamaya başladı. 1992 ylılının şubat ayında Türkiye'nin ilk özel radyosu "Radyo Bodrum" u kurdu. 1993 yılında yine Bodrum'da "EKO FM"i kurdu. 1993 Kasımı'nda İstanbul'a gelerek 6 Yıl süre ile BEST FM Haber Koordinatörlüğü, Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

Daha sonra 1999 yılında 6 ay süre ile Fransız Hachette Gurubu ile Türkiye'de bir radyo networkü kurma çalışmalarına katıldı. O zamanki mevzuatın yetersizliği nedeniyle bu proje ertelenince 1999 yılında Show Radyo ve Radyo Viva'nın Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmeye başladı.

2004 yılında Show Radyo ve Radyo Viva'yı da bünyesinde barındıran Erol Aksoy grubu şirketlerine TMSF el koyunca bu görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 4 Ay kadar İstanbul FM gurubunun genel müdürlüğünü yaptı. 2005 Ocak ayında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesine öğretim elemanı olarak atandı. Üniversite bünyesinde yayın yapan "Radyo Kampüs"ü kurdu.

ENDER USLU NEDEN ÖLDÜ?

Ender Uslu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin bilgisine ulaşıldı.