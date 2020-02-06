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filmi konusu ne oyuncuları kimler? Görümce nerede çekildi?

filmi bu akşam televizyon ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler ile buluşacak. Vizyondaki süresince adeta gişe rekorları kıran ve beğenilen yapım gelin ve görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alır. Filmde Yeliz, Deniz ve Ahmet’i türlü maceralar bekler. 2016 yapımı filmin başrollerinde Eda Ece ve Gupse Özay gibi birçok ünlü ismin bulunurken yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor. Bazı sahneleri ile izleyicilerini kahkaha boğan yapım ile ilgili tüm detayları topladığımız bu haberimizde ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, , konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 6.2.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 17:21 ABONE OL
Görümce filmi konusu ne oyuncuları kimler? Görümce nerede çekildi?

Gelin ve görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan filmde Yeliz, Deniz ve Ahmet'in başından geçen olayları konu alan Görümce filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2016 yılında vizyona giren ve büyük bir kitlenin beğenisini toplayan yapım ile ilgili tüm detayları bir araya topladığımız bu içeriğimizde Görümce filmi konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Görümce filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Görümce filmi oyuncuları arasında Gupse Özay, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir, İnci Pars yer alıyor.

GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görümce filmi İstanbul'da çekildi.

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