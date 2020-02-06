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filmi konusu nedir? kimler?

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam Kanal D’de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Babak Najafi oturuyor. 2016 Dram ve suç türündeki filmde tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır. Peki nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 6.2.2020 11:30 ABONE OL
Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Kod Adı Londra konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Dram ve suç türündeki film 2016 yılında vizyona girmiş efsane filmler arasında yerini alıyor. Filmde Londra'da ajan Mike Banning (Butler), bu kez dünya liderlerini korumaya çalıştığını izleyeceğiz. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle ekrana gelecek olan film vizyonda kaldığı sürede çok iyi hasılat yapmıştı. Peki Kod Adı Londra filmi oyuncuları ve konusu nedir? İşte Kod Adı Londra filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

KOD ADI LONDRA KONUSU NEDİR?

Büyük Britanya başbakanı, hiç beklenmedik bir zamanda ve sebebi anlaşılamaz bir şekilde hayatını kaybettiğinde bütün dünya liderleri cenaze töreni Londra'ya gelirler. Alınan görülmemiş derecede yüksek düzeyde güvenlik önlemlerine rağmen teröristler saldırılar düzenleyerek birçok vatandaşla birlikte 5 lideri öldürmeyi başarırlar. Saldırıların arkasında FBI'ın aradığı terörist Aamir Barkawi (Alon Aboutboul) vardır ve niyeti ABD Başkanı Benjamin Asher'ı (Aaron Eckhart) öldürmektir. Aksi takdirde dünyanın her yanında büyük bir kaosun başlayacağı tehdidinde bulunur. Başkanın yakın koruması Mike Banning (Gerard Butler), her ne pahasına olursa olsun başkanın teröristlerin eline geçmesini engellemek zorundadır.

KOD ADI LONDRA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Gerard Butler – Mike Banning

Aaron Eckhart – Benjamin Asher, ABD Başkanı.

Morgan Freeman – Allan Trumbull

Alon Moni Aboutboul – Aamir Barkawi

Angela Bassett – Lynne Jacobs

Robert Forster – General Edward Clegg

Melissa Leo – Ruth McMillan

Radha Mitchell – Leah Banning

Charlotte Riley – Jacqueline "Jax" Marshall

Jackie Earle Haley – DC Mason

Sean O'Bryan – Ray Monroe

Mehdi Dehbi – Sultan Mansoor

Waleed Zuaiter – Kamran Barkawi, Aamir Barkawi'nin oğlu ve uşağı.

Colin Salmon – Chief Kevin Hazard

Patrick Kennedy – John Lancaster

Bryan Larkin SAS Lieutenant Will Davis

Deborah Grant – Doris, Leah'ın annesi

Anthony Delancy – Jacques Mainard

Alex Giannini – Antonio Giusti

Nancy Baldwin – Agnes Bruckner

Nigel Whitmey – Robert Bowman.

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Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları kimler?
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