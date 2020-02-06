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9.bölüm full izle! ile izle!

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 9.bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Başrolünde 'in yer aldığı dizi yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça sevildi. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin her yeni bölümü heyecanla beklenirken aksiyon ise hız kesmiyor. Dizinin yeni bölümünde Osman ve Alişar Bey karşı karşıya gelecek. Dizinin bu haftaki sloganı ise "Toprağa su katarsan balçık, kan katarsan vatan olur!" olacak. Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuş olup aynı zamanda cedesini de akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getireceklerdir. Dizinin 8.son bölümünde Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştı. Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istemek için ise göndermişti. Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenilince Dündar Bey'in ne yapacağı ise merak konusu olmuştu. Dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "" araştırması yapıyorlar. Buna göre; haberimizin detaylarından izleme linkine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 09:08 ABONE OL
Kuruluş Osman 9.bölüm full izle! Kuruluş Osman son bölüm ATV ile izle!

9.bölüm ile bu akşam ekranlarında yerini alacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça dikkat çeken dizi her hafta reyting rekorları kırıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken bu haftaki bölüm için de heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizin devamından Kuruluş Osman izleme linkine ulaşabilirsiniz. İşte ATV ile izle!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ATV İLE İZLE!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi linkine haberimizden ulaşabilir, son bölümde neler olacağını öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar!

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Kuruluş Osman 9.bölüm full izle! Kuruluş Osman son bölüm ATV ile izle!
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