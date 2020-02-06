Kuruluş Osman 9.bölüm full izle! Kuruluş Osman son bölüm ATV ile izle!

Kuruluş Osman 9.bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında yerini alacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça dikkat çeken dizi her hafta reyting rekorları kırıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken bu haftaki bölüm için de heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizin devamından Kuruluş Osman izleme linkine ulaşabilirsiniz. İşte Kuruluş Osman son bölüm ATV ile izle!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ATV İLE İZLE!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle linkine haberimizden ulaşabilir, son bölümde neler olacağını öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar!