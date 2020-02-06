Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisinin çekildiği ülke nerede?

Star Tv ekranlarına henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi ile ilgili olarak "Sefirin Kızı nerede çekiliyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizi destansı bir aşk hikayesini konu ediniyor. Dizinin yayınlanacağı bölümlerin akşamlarında yapımın sıkı takipçileri araştırma yapmaya başladı. Özellikle çekildiği mekanı merak edenler arama motorlarında "Sefirin Kızı nerede, hangi ülkede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekran hayatına geçen hafta Star TV'de başlayan dizinin Sefirin Kızı çekildiği yer merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizde, Sefirin Kızı nerede çekiliyor sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Sefirin Kızı'nın çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye dışında da çekimleri yapılan dizinin ilk bölümü Montenegro olarak bilinen Karadağ Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje'nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.

Sefirin Kızı dizisinin geride kalan bölümleri için çekimler ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşecek.

SEFİRİN KIZI'NIN ÇEKİLDİĞİ PODGORİCA NEREDE VE HANGİ ÜLKEDE?



Karadağ, Balkanlar'da yer alan bir ülke. Montenegro adıyla biliniyor.

Podgorica ise, Karadağ 'Montenegro'nun başkenti. Podgorica aynı zamanda Karadağ'ın (Montenegro) en büyük kenti olma unvanına da sahip. Karadağ, eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya'nın parçalanmasının ardından Karadağ, Sırbistan'ın zorlamasıyla yeni Yugoslavya'ya katılmıştır. Karadağ'ın (Montenegro) çabalarıyla 2003 yılında, Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturulmuştur.

Karadağ, 21 Mayıs 2006 Pazar günü gerçekleşen referandumda çıkan % 55,5'lik evet oyu ile ise bağımsız olma kararı almıştır.

3 Haziran 2006'da ise Karadağ Parlamentosu tarafından referandumda çıkan sonuca istinâden Karadağ'ın bağımsızlığı ilân edilmiştir.

KARADAĞ ' MONTENEGRO ', HARİTADA NEREDE?

Balkanlar'da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alır.