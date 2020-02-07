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sonuçları açıklandı mı? 6 Şubat Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova mücadelesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birincilik için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Kanal D’de Görünmeyen Misafir filmi, Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Sefirin Kızı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken bu hafta Bir Zamanlar Çukurova reytinglerinin diğer yapımları geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Geçen hafta Total ve AB sıralamada Mucize Doktor dizisi birinci olurken, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova üstlenmişti. Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programların hayranları, izledikleri dizilerin birinci olması için ekran başından bir an olsun ayrılmıyor. Peki 6 Şubat reyting sonuçlarına göre hangi birinci oldu? Dün en çok ne izlendi? Mucize Doktor, sıralaması sonuçları nasıl?

Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:02 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Şubat Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova mücadelesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı Fox TV'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Görünmeyen Misafir filmi, Star TV'de Sefirin Kızı tekrar bölümü yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Medya gündemini takip edenler '' 6 Şubat açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere geçen hafta Total'de Mucize Doktor birinci olurken, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova üstlenmişti. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Şubat Mucize Doktor, sıralamasında kim birinci?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

medya gündemini takip edenlerin merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizde, 6 Şubat reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Şubat Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova mücadelesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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