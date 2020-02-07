Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Şubat Perşembe Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova mücadelesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı Fox TV'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Görünmeyen Misafir filmi, Star TV'de Sefirin Kızı tekrar bölümü yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Medya gündemini takip edenler '' 6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere geçen hafta Total'de Mucize Doktor birinci olurken, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova üstlenmişti. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Şubat Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kim birinci?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Şubat reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizde, 6 Şubat reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.