Doya Doya Moda jüri üyesi Banu Noyan kimdir? Banu Noyan programdan neden ayrıldı?

Moda yarışması olarak bilinen Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Banu Noyan yarışmadan ayrıldı. Büyük beden moda tutkunlarının yarıştığı programa ilgi büyük olurken haftanın finali ise bugün gerçekleşti. Ancak bugün ekrana gelen haftanın finalinde sürpriz bir olay daha yaşandı. Yarışmada yaptığı yorumlar ile adından söz ettiren jüri üyesi tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyordu. Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanından yüksek lisans yapan Banu Noyan kimdir? Banu Noyan neden yarışmadan ayrıldı?

BANU NOYAN NEDEN AYRILDI?

Doya Doya Moda'da haftanın finaline damga vuran bir diğer olay Banu Noyan'ın vedası oldu. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle 5 günlük temponun zorladığını ifade eden Banu Noyan ayrılık kararı aldığını açıkladı ve Doya Doya Moda'ya veda etti.

BANU NOYAN KİMDİR?

Banu Noyan, ulusal ve uluslararası düzeyde, ses getiren birçok büyük organizasyona imza atmaya devam ediyor. Basın ve Halkla ilişkiler alanında dev kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapan, onlarca güzellik yarışmasının, yüzlerce moda gösterisinin koreograflığını üstlendi.

İletişim dünyasına onlarca "nitelikli profesyonel" kazandırmaya ve her birine "İşimizin özrü yoktur" anlayışını benimsetmeye özen gösteren Banu Noyan, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları için de projeler üretiyor ve uyguluyor.

Banu Noyan, Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Türk Kalp Vakfı'nda İcra Kurulu Üyesi, Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği'nde Projeler Koordinatörü olarak üstlendiği görevleri aktif olarak sürdürmekte ve konusuyla ilgili birçok ödül bulunmaktadır.

Banu Noyan, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım yüksek lisansını tamamlamış, York Üniversitesi'nde İşletme doktorasını tamamladı.

2018 yılında Artistik Sanatlar Akademisi kurarak sektöre yeni eğitimli gençler kazandırmak için deneyimli ve profesyonel ekibiyle çalışmaktadır. Derya Alabora, Hüseyin. Avni Danyal, Murat Atıl, Neslihan Yargıcı, Reyhan Karaca, Çağnur Gürsan, Akasya Asıl Türkmen, Hazım Körmükçü gibi birçok kıymetli isim eğitmen olarak Artistik Sanatlar Akademisi'nde görev yapmaktadırlar.