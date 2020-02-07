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31. bölüm fragmanı tamamı izle! "Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!" Hercai 31. bölüm Atv'de!

Atv ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan dizi 31. son bölüm tamamı izleyici ile buluşacak. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde; Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller. Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar. Her hafta izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi her hafta reyting zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Hercai 31. Yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Hercai 31. Yeni bölüm fragmanı izle!

Giriş Tarihi: 7.2.2020 17:05 ABONE OL
Hercai 31. bölüm fragmanı tamamı izle! Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti! Hercai 31. bölüm Atv'de!

Hercai 31. Bölüm fragmanı Atv tarafından yayınlandı. Reyting rekortmeni dizide bu akşam; Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi isimlerin bulunduğu yapım Reyyan ve Miran'ın imkansız ama bir o kadar büyük aşkını konu alıyor. Peki, Hercai 31. Yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Ekranların sevilen dizisi Hercai 31. Bölüm tamamı bu akşam Atv'de!

HERCAİ 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Hercai 31. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! Miran'ın intikam arzusu | Video

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve Miran'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

Artık babaannesinin sözlerine olan inancını kaybeden Miran, Azize'nin yaptığı seçimle kendini daha büyük bir bilinmezliğin ortasında bulur. Yüzüğün ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla babasının masumiyetini kanıtlamaya bir adım daha yaklaşan Reyyan'ın verdiği savaşa, Azize'nin acımasız intikam planını öğrenen Şükran da dahil olur.

Şükran'ın kızıyla ilgili söyledikleri Aslanbey konağında bomba etkisi yaratır. Anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karışır. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

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Hercai 31. bölüm fragmanı tamamı izle! "Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!" Hercai 31. bölüm Atv'de!
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