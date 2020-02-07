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nasıl izlenir? Blu TV Sıfır Bir ekibinin yeni dizisi Sokağın Çocukları konusu ne?

Başladığı günden itibaren internet dizileri arasında adından en çok bahsettiren yapım Sıfır Bir 6. Sezon ile final yapmıştı. Hayranlarının uzun süredir izlemeyi beklediği dizinin başlaması ile konusu ve oyuncuları da internet üzerinden araştırılmaya başladı. Sıfır Bir'in yapımcılarının yeni dizisi oldukça dikkat çekerken yapımın geçtiğimiz gün BluTV üzerinden yayın hayatına başladığı haberi duyuruldu. Bunun üzerine ise vatandaşlar Sokağın Çocukları oyuncuları kimler, konusu nedir şeklindeki sorularını internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Sokağın Çocukları oyuncuları kimler, konusu ne? BluTV'nin yeni dizisi nasıl ve nereden izlenir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:53 ABONE OL
Sokağın Çocukları nasıl izlenir? Blu TV Sıfır Bir ekibinin yeni dizisi Sokağın Çocukları konusu ne?

nasıl izlenir sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya başladı. Sıfır Bir ekibinin yeni dizisi BluTV üzerinden geçtiğimiz gün yayın hayatına başlaması ile dikkatleri üzerine çekti. Özellikle oyuncu kadrosundaki isimlerle dikkat çeken yapım aynı Sıfır Bir'de olduğu gibi aksiyon dolu sahneleri ile izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Vatandaşlar Sokağın Çocukları hangi kanalda yayınlanıyor, nasıl izlenir sorularına yanıt ararken yapımın BluTV üzerinden yayın hayatına başladığı biliniyor. Peki, Sokağın Çocukları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte BluTV'nin yeni ve Sıfır Bir tadındaki dizisi ile ilgili merak edilen detaylar…

SOKAĞIN ÇOCUKLARI BLUTV'DE BAŞLADI!

Yönetmenliğini, adını Sıfır Bir ile duyuran Kadri Beran Taşkın'ın üstlendiği ve yine aynı dizinin senaryo ekibinin kaleme aldığı Sokağın Çocukları, yaşadıkları zorlu dünyalarında hayata tutunma ve kendilerini var etme mücadelesi veren, zorluklarla savaşarak büyümeye çalışan gençlerin hikâyesini konu alıyor.

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