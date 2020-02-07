Kanal 7 ekranlarının adından söz ettiren dizisi Yemin'de Reyhan rolüne hayat veren Özge Yağız ile ilgili olarak hayranları tarafından açılan hashtag sonrasında genç oyuncu araştırılmaya başlandı. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen ekranlarda günlük olarak yayınlanmakta olan Yemin dizisi ile adını duyuran ve beğenilen oyuncu ile ilgili tüm detaylar merak konusu haline geldi. Peki, Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli ve kaç yaşında?

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Özge Yağız'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)

YEMİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Reyhan taşrada doğmuş; geleneksel tarzda yetişmiş mütevazı, genç ve güzel bir kızdır. Annesinin ölümünden sonra hem öksüz hem yetim kalan Reyhan'ın hayatı hiç ummadığı bir anda değişir. Dayısı gibi sevip saydığı ülkenin sayılı zenginlerinden Hikmet Tarhun, memleketi Erzurum'a yaptığı sürpriz ziyarette, genç kızdan oğlu Emir'le evlenmesini ister. Reyhan, Hikmet'e büyük minnet duysa da hiç tanımadığı biriyle evlenmeyi kabul etmez. Çünkü bu kendisini hiç görmeyen Emir'e de haksızlık olacaktır. Ancak Hikmet'in herkesten sakladığı sırrı, genç kızı bu evliliğe mecbur bırakır. Oğlu için büyük planları olan Cavidan ise gelin olarak taşralı bir kıza asla rıza göstermeyecek, imzalar atıldıktan sonra da evliliklerini bitirmek için elinden geleni yapacaktır.