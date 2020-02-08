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1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?

Türkiye televizyonlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Olmak İster bu akşamki bölümü ile ekranlara damgasını vurdu. Başarılı oyuncu 'nun sunumu ile en çok sevilen ve en çok izlenen yarışma programı olan yarışmasında bu hafta sorusunun yanıtı merak edildi. Haberimizin detaylarından "1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar? " sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar? Milyoner sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 8.2.2020 22:28 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 22:28 ABONE OL
1980 yapımı Superman 2 adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?

1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?

kıtaların buluştuğu ülke

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ne olursan ol gel

en doğrusu budur

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1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?
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