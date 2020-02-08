7 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor! Arka Sokaklar, Hercai, Babil reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri reyting sonuçlarında birinci olmak için kıyasıya rekabet etti. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Babil, TRT1'de Payitaht Abdülhamid yer aldı. Medya gündemini takip edenler '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizi severler en çok Hercai reytinglerinin Babil dizisini geçecek mi merak ediyor. Geçen hafta Arka Sokaklar total puan türünde birinci olmuştu. Peki reyting sonuçları açıklandı m? 7 Şubat Arka Sokaklar, Hercai, Babil sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 7 ŞUBAT

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Haberimizde, 7 Şubat Arka Sokaklar, Hercai, Babil reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.