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7 Şubat sonuçları açıklanıyor! Arka Sokaklar, , sonuçlarında kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler sonuçlarını araştırmaya başladı. Cuma akşamı ATV’de reyting rekoru kıran , Star TV’de Babil, Kanal D’de Arka Sokaklar son bölümleriyle ekrana geldi. Televizyon izleyicileri ‘’ 7 Şubat açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken Babil ve Hercai dizilerinin reytingleri merak ediliyor. Geçen hafta Total'de Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar zirveye yerleşti, ikinciliği ise Hercai üstlendi. AB Grubunda ise Star'da ekrana gelen Babil dizisi yer aldı. Yayınların izlenme oranları gün sonunda derlenerek sıralanıyor ve bunun adına da reyting adı veriliyor. Peki açıklandı mı? Arka Sokaklar, Hercai, sıralaması sonuçlarında kim birinci oldu? Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Giriş Tarihi: 8.2.2020 09:51 ABONE OL
7 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor! Arka Sokaklar, Hercai, Babil reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olmak için kıyasıya rekabet etti. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de , Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Babil, TRT1'de Payitaht Abdülhamid yer aldı. Medya gündemini takip edenler '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizi severler en çok Hercai reytinglerinin Babil dizisini geçecek mi merak ediyor. Geçen hafta Arka Sokaklar total puan türünde birinci olmuştu. Peki reyting sonuçları açıklandı m? 7 Şubat Arka Sokaklar, Hercai, Babil sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 7 ŞUBAT

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Haberimizde, 7 Şubat Arka Sokaklar, Hercai, sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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7 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor! Arka Sokaklar, Hercai, Babil reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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