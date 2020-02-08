Arka Sokaklar 541.son bölüm ile yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde neler oldu? Nadya zor durumda!

Arka Sokaklar 541.bölüm bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Diziyi izlemeden önce yeni bölüm hakkında detaylı ayrıntılara ulaşmak isteyen vatandaşlar fragmandaki heyecanlı anlara şahit oldu. Dizinin sıkı takipçileri '' Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Ekip, Nevres ve Kurye'nin yerlerini tespit etmiştir. Hemen operasyon yapılır. Gittikleri adreste Nevres'in adamları ile büyük bir çatışma yaşarlar; fakat, Nevres orada değildir. Bu sırada Nevres, ekibi görüntülü arar. Peki Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? İşte Arka Sokaklar 541.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, Nevres ve Kurye'nin yerlerini tespit etmiştir. Hemen operasyon yapılır. Gittikleri adreste Nevres'in adamları ile büyük bir çatışma yaşarlar; fakat, Nevres orada değildir. Bu sırada Nevres, ekibi görüntülü arar. İstanbul'un kalabalık bir yerinde Nevres'in canlı bomba olan adamı bulunmaktadır. Ekipten Arda da oradadır. Nevres, öcünü alacağını düşündüğü eylemin fitilini ateşler. Adam kendisini patlatır. Alanda ölü ve yaralılar vardır ve Arda'dan da haber alınamaz. Ekip, perişan halde Arda'ya ulaşmaya çalışır.

Savcılık makamı bu bombalı eylem yüzünden öfkelidir. Savcı, zaman isteyip Nevres'i yakalayacaklarını söyleyen Rıza Babadan hesabını sorar. Rıza Baba, savcıya hak verir. Artık mesleği bırakma zamanının geldiğini düşünür.

Bu sırada Zeliş, Kurye'nin saklandığı yeri öğrenir ve oraya gider. Kurye arabasıyla gelir. Zeliş yanında getirdiği silahı çıkartarak Kurye'yi hedef alır.

Arda, bombalı eylemden sağ kurtulmayı başarabildi mi? Rıza Baba istifa edecek mi? Ekip, Nevres'i yakalamayı başarabilecek mi? Zeliş, Kurye'yi öldürecek mi?

Arka Sokaklar 541. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsnü, kızı Zeliş sayesinde kurtulmuştur. İkisi de hastanede tedavi görür. Kurye tekrar kaçmayı başarmıştır. Bu sırada ekip hem Nevres'i, hem de Kurye'yi yakalamak için tüm imkanları seferber etmiştir. Kurye, peşindeki ekibin dikkatini dağıtmak için haysiyetsiz bir plan yapar. Nevres'in masum eşi ve çocuğunu öldürerek Mesut'un üstüne yıkmayı başarır. Nevres, Mesut'un başına büyük bir ödül koyar. Kurye'nin şeytani planı işlemiştir. Ödülü alıp ülkeden kaçmayı düşünen Kurye, Mesut'un korunduğu gizli evi bularak baskın yapar. Mesut ve Selin, Kurye ile adamlarıyla çatışmaya girer. Gelen ekip sayesinde son anda kurtulurlar.