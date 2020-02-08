Caner Özyurtlu’nun yönetmeni olduğu Sucu Kamil filmi konusu ne? Sucu Kamil oyuncuları kimler?

Sucu Kamil filmi bu akşam ekrana gelecek. Filmi yayınlanan tanıtımları ile birlikte bu akşam ekrana geleceğinin duyurulmasının ardından sıkı televizyon izleyicileri Sucu Kamil konusu ve oyuncularını araştırıyor. Bülent Çolak'ın başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda Algı Eke ve Ayşen Gruda yer alıyor. İşte Sucu Kamil filmine ilişkin merak edilenler…

SUCU KAMİL FİLMİ KONUSU

Konusu; Kamil (Bülent Çolak), annesiyle yaşar ve mahallenin sucusunda çalışır. Mahalleli onu "Sucu Kamil" adıyla tanır. Kuaförde çalışan güzeller güzeli Merve'ye (Algı Eke) aşıktır ancak Merve bir türlü ona yüz vermez. Kamil, annesi Sevgi'nin (Ayşen Gruda) ısrarıyla cesaretini toplayıp Merve'yi pahalı bir restorana davet etmeye karar verir. Merve bu teklifi duyunca sonunda pes eder ve Kamil'le yemeğe gitmeyi kabul eder. Restoran çok güzeldir, ancak hesap gelince işler değişir. Kamil'in bu hesabı ödeyecek parası yoktur. Merve'yi restoranda rehin bırakıp gereken parayı toplamak için türlü türlü işlere kalkışır ve başına birbirinden komik olaylar gelir.

SUCU KAMİL FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Yapımcı: AC FİLM

Senaryo: Caner Özyurtlu, Serkan Altuniğne

Oyuncular: Bülent Çolak (Sucu Kamil), Algı Eke (Merve), Ayşen Gruda (Sevgi)