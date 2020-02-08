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’nun yönetmeni olduğu filmi konusu ne? kimler?

Bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizisine ilişkin detaylar merak ediliyor. Sucu Kamil filmi nerede çekildi başta olmak üzere filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Son dönemde vizyona giren Biz Böyleyiz filmi ile gündemde olan ’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Sucu Kamil filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 8.2.2020 15:34 ABONE OL
Caner Özyurtlu’nun yönetmeni olduğu Sucu Kamil filmi konusu ne? Sucu Kamil oyuncuları kimler?

Sucu Kamil filmi bu akşam ekrana gelecek. Filmi yayınlanan tanıtımları ile birlikte bu akşam ekrana geleceğinin duyurulmasının ardından sıkı televizyon izleyicileri Sucu Kamil konusu ve oyuncularını araştırıyor. Bülent Çolak'ın başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda Algı Eke ve Ayşen Gruda yer alıyor. İşte Sucu Kamil filmine ilişkin merak edilenler…

SUCU KAMİL FİLMİ KONUSU

Konusu; Kamil (Bülent Çolak), annesiyle yaşar ve mahallenin sucusunda çalışır. Mahalleli onu "Sucu Kamil" adıyla tanır. Kuaförde çalışan güzeller güzeli Merve'ye (Algı Eke) aşıktır ancak Merve bir türlü ona yüz vermez. Kamil, annesi Sevgi'nin (Ayşen Gruda) ısrarıyla cesaretini toplayıp Merve'yi pahalı bir restorana davet etmeye karar verir. Merve bu teklifi duyunca sonunda pes eder ve Kamil'le yemeğe gitmeyi kabul eder. Restoran çok güzeldir, ancak hesap gelince işler değişir. Kamil'in bu hesabı ödeyecek parası yoktur. Merve'yi restoranda rehin bırakıp gereken parayı toplamak için türlü türlü işlere kalkışır ve başına birbirinden komik olaylar gelir.

SUCU KAMİL FİLMİ OYUNCULARI

  • Yönetmen: Caner Özyurtlu
  • Yapımcı: AC FİLM
  • Senaryo: Caner Özyurtlu, Serkan Altuniğne
  • Oyuncular: Bülent Çolak (Sucu Kamil), Algı Eke (Merve), Ayşen Gruda (Sevgi)

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