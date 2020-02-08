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7 Şubat kim birinci oldu kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta'da puan durumu nasıl? Gelinler tartıştı!

Kanal D’nin sevilen yarışması birincisi ve elenen yarışmacısı belli oldu. Gelinlerin puan durumlarını kaynanalar belirlerken, puan durumlarına göre elenen ve birinci olan yarışmacıyı açıklıyor. Gün sonunda bir gelin adayı ve kayınvalidesi programa veda ediyor. Yüksek puanları toplayan gelin ise beş altın bileziği toplayarak haftanın birincisi oluyor. Geçen hafta en düşük puanı 47 puanla Nihan alırken, haftayı birincilikle tamamlayan kişi 65 puanla Burçin olmuştu. Her hafta heyecan dolu bölümle karşımıza çıkan programın bugünkü bölümünde haftalık ödülü kazanmak için gelinler yaptıkları yemekler ile kıyasıya rekabet ediyor. Peki oldu kim elendi? Yarışmaya kim veda edecek, kim 5 altın bileziği koluna takacak? puan durumu sonuçları nasıl?

Giriş Tarihi: 8.2.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 09:27 ABONE OL
Gelinim Mutfakta 7 Şubat kim birinci oldu kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta'da puan durumu nasıl? Gelinler tartıştı!

Ekranların sevilen yarışması birincisi ve elenen yarışmacısı araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da gelinler haftanın ödülünü almak için yemeklerde hünerlerini sergiliyor. Medya gündemini takip edenler '' 7 Şubat oldu kim elendi?'' sorusuna yanıt arıyor. 'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda geçen hafta 47 puanla en düşük puanı Nihal alırken, haftayı birincilikle tamamlayan kişi 65 puanla Burçin olmuştu. Programın 450.bölümü dolasıyla geçen hafta eleme yapılmadı. Peki puan durumu sonuçları nasıl? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 5 altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? 7 ŞUBAT

Haftanın finalinde ve elenen ismi açıklandı. Haberimizde, 7 Şubat Gelinim Mutfakta'nın birincisi ve elenen yarışmacısına bakabilir, gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta 7 Şubat kim birinci oldu kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta'da puan durumu nasıl? Gelinler tartıştı!
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