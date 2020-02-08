Gelinim Mutfakta 7 Şubat kim birinci oldu kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta'da puan durumu nasıl? Gelinler tartıştı!

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacısı araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da gelinler haftanın ödülünü almak için yemeklerde hünerlerini sergiliyor. Medya gündemini takip edenler '' 7 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi?'' sorusuna yanıt arıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda geçen hafta 47 puanla en düşük puanı Nihal alırken, haftayı birincilikle tamamlayan kişi 65 puanla Burçin olmuştu. Programın 450.bölümü dolasıyla geçen hafta eleme yapılmadı. Peki 7 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu sonuçları nasıl? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 5 altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? 7 ŞUBAT

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklandı. Haberimizde, 7 Şubat Gelinim Mutfakta'nın birincisi ve elenen yarışmacısına bakabilir, gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.