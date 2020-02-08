Görevimiz Tehlike 4 TV ekranlarında! Görevimiz tehlike konusu ne ve oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Görevimiz Tehlike 4 hakkındaki bilgiler seyirciler için merak konusu oldu. Özellikle Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve konusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, sinemada izlenme rekorları kıran Görevimiz Tehlike 4 konusu ne ve kimler hangi karakterleri canlandırıyorlar? İşte Görevimiz Tehlike 4 filmi ile ilgili bilgiler…

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 KONUSU NE?

Bir süredir görev dışında olan IMF ajanı Ethan Hunt'a yeni bir görev verildi. Biraz bilgi almak için Kremlin'e girmesi gerekiyor. İçeri giriyor ama gitmesi gereken yere ulaştığında, bilgi orada değil. Ve aynı zamanda, binanın başka bir yerinde birisi bazı insanları öldürür ve bazı hassas malzemeler alır. Daha sonra ekibinin bir parçası gibi davranarak Ethan'ın frekansına girer. Kremlin o sırada yerle bir olur. Ethan nakavt edilir ve yatağa kelepçelenmiş bir hastanede uyanır ve olanlardan sorumlu olduğunu düşünen bir Rus ajan tarafından sorgulanır ve macera burada başlıyor.

1960'ların çok popüler tv dizisinden uyarlanan filmde, CIA benzeri bir gizli servisin ekip lideri Ethan Hunt, Prag'da gerçekleştirdikleri bir operasyonun ters gitmesi sonucu ihanetle suçlanır ve kendini temize çıkarabilmek için kaçar. Tek şansı, gerçek köstebeği bulmak ve planları ortaya çıkarmaktır.

Bunun için, Hunt ve güvendiği arkadaşlarından oluşan ekibi, CIA'nın merkezindeki yüksek güvenlikle korunan bir bilgisayar sistemine girmek zorundadır.

Yüksek tempolu filmin yönetmen koltuğundaki usta isim Brian De Palma, son yılların gözde senaristi David Koepp'in de katkılarıyla aksiyon severlere gerçek bir ziyafet sunmayı başarmış.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN ÖZETİ

IMF, Kremlin'e terörist bombalı saldırı düzenlemekle suçlanınca Başkan, Hayalet Protokolü'nü devreye sokar. Ethan Hunt ve teşkilâtı IMF arasındaki bağ kopar. Herhangi bir desteği kalmayan Hunt, teşkilâtının adını temize çıkarmak için bir yol bulmak zorundadır. Hunt'ın bu göreve, eski IMF arkadaşlarından oluşan bir takımla atılmaya mecbur olması işleri daha da karmaşık bir hâle sokar.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 OYUNCULARI VE KADROSU

Görevimiz Tehlike 4 Yönetmen: Brad Bird

Görevimiz Tehlike 4 Oyuncular: Jeremy Renner, Tom Cruise, Simon Pegg, Paula Patton, Ving Rhames

Görevimiz Tehlike 4 Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Görevimiz Tehlike 4 Yapım Yılı: 2011 (133 dk)

Görevimiz Tehlike 4 Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2011 Cuma

Görevimiz Tehlike 4 Senaryo: Josh Appelbaum, André Nemec

Görevimiz Tehlike 4 Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Görevimiz Tehlike 4 Yapım Ülkesi: ABD

Görevimiz Tehlike 4 Orijinal Dil: İngilizce

Görevimiz Tehlike 4 Orijinal Adı: Mission: Impossible Ghost Protocol