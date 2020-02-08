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20.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

20. bölümü bu akşam Show TV’de ekrana gelecek. Her Cumartesi yeni bölümüyle ekrana gelen dizide bu hafta Yıldız’ın istenme sahnesi damga vuracak. Dizinin sıkı takipçileri ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20.yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam Show TV’de ekrana gelecek dizide Kuzey, küslerin barışacağı ve Yıldız’la da kavuşabileceği bir plan yapmıştır. Heyecan dolu bölümde Kuzey, babasını ikna edecek ve Yıldız’ı istemeye gidecektir. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20.bölüm fragmanında neler oluyor?

Giriş Tarihi: 8.2.2020 15:36 ABONE OL
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Show TV'de Cumartesi akşamı yayınlanan dizinin son bölümünde Kuzey'in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu'nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. Heyecan dolu yeni bölüm fragmanında ise Kuzey'in Yıldız'ı isteme sahneleri damga vurdu. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20.bölümde neler oluyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kuzey, küslerin barışacağı ve Yıldız'la da kavuşabileceği bir plan yapmıştır. Babasını ikna edecek ve Yıldız'ı istemeye gidecektir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. Bölüm (8 Şubat 2020 Cumartesi) Yıldız'dan (Aslıhan Güner) herkesi şoke eden hareket | Video

Sonunda Kuzeyle Yıldız aşkı, ailelerin de onayını alacaktır. İki aşık, son derece heyecanlıdır, tüm hazırlıklarını yaparlar. Aralarındaki büyük engellerden biri, nihayet tarih olacaktır. Fakat talihsiz aşıklarımızın engelleri, sandıklarından daha da büyüktür. Ama bu, onların vazgeçeceği anlamına gelmeyecektir.

Kuzey, Yıldız'a kavuşmak için her yolu denerken bir şeyi gözden kaçırdığını fark eder. Onu her zaman koşulsuz seven, hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen biricik kızının, ondan bir isteği vardır. Kuzey bunu kabul etmese de sonunda herkesin aynı anda olacağı bir plan yapar. Ama ondan önce Kuzey, Yıldız'ına kavuşacaktır.

İki aşığımız sonunda hayalini kurdukları tatile çıkmışlardır. Hayallerinde birkaç değişiklik olsa da önemi yoktur. Sonunda herkesten uzaktadırlar. Fakat hiçbir zaman, talihsiz aşıklarımızın hayallerinin ömrü, bir kelebeğinki kadar bile olmamıştır. Yine öyle olur. Kuzey, Yıldız ve onların daimi destekçileri tahmin bile edemedikleri bir belanın ortasında kalmışlardır.

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Kuzey, sonunda Yaşar'ın kurşununun hedefi olmuş, yaralanmıştır. Tabi ki bu, deli aşığımızı vazgeçirmeye yetmez. Aksine Kuzey, bu durumu fırsatı çevirmeyi bilmiştir. Yaşar'ın aklına bile gelmeyen, başına gelmiştir.

Kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey'in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu'nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. Bu ambargo yalnız Kuzey'le Yıldız'ı değil, Kamer'le Poyraz'ı da kapsamaktadır. Şeref ve Yaşar, artık tüm aşıkların düşmanıdır.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?
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