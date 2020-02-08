Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?
Türkiye televizyonlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşamki bölümü ile ekranlara damgasını vurdu. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile en çok sevilen ve en çok izlenen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta sorusunun yanıtı merak edildi. Haberimizin detaylarından "Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? " sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? Milyoner sorusunun cevabı!
Giriş Tarihi: 8.2.2020 23:52Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 23:53ABONE OL
Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?