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Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?

Türkiye televizyonlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Olmak İster bu akşamki bölümü ile ekranlara damgasını vurdu. Başarılı oyuncu 'nun sunumu ile en çok sevilen ve en çok izlenen yarışma programı olan yarışmasında bu hafta sorusunun yanıtı merak edildi. Haberimizin detaylarından "Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? " sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? Milyoner sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 8.2.2020 23:52 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 23:53 ABONE OL
Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?

Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?

Dolmabahçe sarayı

Pera palas oteli

Yıldız sarayı

Galata kulesi

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Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?
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