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Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini tedarik eder?
Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini tedarik eder?
Türkiye televizyonlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşamki bölümü ile ekranlara damgasını vurdu. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile en çok sevilen ve en çok izlenen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta sorusunun yanıtı merak edildi. Haberimizin detaylarından "Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini tedarik eder? " sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini tedarik eder?Milyoner sorusunun cevabı!
Giriş Tarihi: 8.2.2020 22:21Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 22:21ABONE OL
Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini tedarik eder?